Bilancio Abbanoa: assemblea rinviata di una settimana

Cagliari, 18 Sett 2019 – L’Assessorato regionale dei Lavori Pubblici ha chiesto un nuovo rinvio dell’Assemblea di Abbanoa, Gestore del servizio idrico integrato della Sardegna, che avrebbe dovuto approvare il bilancio di esercizio 2018. Il nuovo appuntamento è stato fissato per mercoledì 25 settembre.

L’Assessorato aveva chiesto già a luglio un primo rinvio dell’Assemblea formulando una serie di quesiti in merito alle criticità riscontrare in relazione alla gestione dei crediti e del contenzioso e all’avanzamento della spesa per investimenti.

“Permane ancora – spiega l’Assessore Roberto Frongia – la necessità di acquisire ulteriori informazioni in merito a due aspetti sostanziali: se siano stati previsti gli indennizzi a favore dei clienti rispetto alle indicazioni date dall’Autorità nazionale sui servizi idrici, Arera, e quali siano gli eventuali nuovi scenari (e ripercussioni economiche) che dovessero interessare i conti del Gestore dopo l’accordo con l’Associazione dei Consumatori Adiconsum. In attesa di questi chiarimenti la Regione non ha potuto approvare il bilancio di esercizio 2018 e ha chiesto un nuovo rinvio dell’Assemblea”. Com