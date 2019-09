Cagliari, 17 Sett 2019 – I carabinieri della Stazione di San Bartolomeo della compagnia di Cagliari ieri pomeriggio, intorno alle 16, hanno arrestato per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale, evasione dagli arresti domiciliari nonché guida senza patente a bordo di un veicolo sprovvisto di relativa copertura assicurativa, un cagliaritano di 59 anni, con precedenti penali, conosciuto dai militari per pregresse vicende giudiziarie, attualmente sottoposto al regime degli arresti domiciliari.

I militari, impegnati in un ordinario servizio di perlustrazione per le vie cittadine, intorno alle 13:30 lo hanno intercettato a bordo della propria automobile in via Fiorelli e, dopo avergli intimato di fermarsi, lo hanno affiancato con il proprio veicolo.

I carabinieri lo hanno poi raggiunto a piedi ma il pregiudicato ha inserito le sicure alle portiere dell’auto, rifiutando di sottoporsi all’identificazione e, dopo aver inserito la marcia, ha tentato la fuga. Però in quella circostanza uno dei carabinieri per evitare rischiose conseguenze, ha infranto il vetro laterale del veicolo e subito dopo ha immobilizzato definitivamente. Quindi è stato dichiarato in arresto, portato in caserma dove ultimate le formalità di legge è stato trattenuto presso le camere di sicurezza del comando provinciale dei carabinieri di Cagliari in attesa del rito direttissimo previsto per oggi.