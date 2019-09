Sanità, conferenza sociosanitaria Ogliastra, assessore Nieddu: ‘bozza migliorabile, riforma non penalizzerà il territorio’

Lanusei, 16 Sett 2019 – “Il dialogo con i territori è aperto: la riforma sanitaria è ancora una bozza e come tutte le bozze può essere migliorata. È un percorso in itinere e siamo solo all’inizio. Gli Stati generali della Salute, a cui i territori saranno chiamati a partecipare attivamente, saranno il cuore del nuovo assetto della sanità sarda. Non ci saranno decisioni calate dall’alto senza condivisione con i territori”. Sono le parole che l’assessore regionale della Sanità, Mario Nieddu, ha rivolto alla Conferenza socio-sanitaria dell’Ogliastra, nel corso della riunione di oggi a Lanusei. Al centro dell’incontro, a cui hanno partecipato i sindaci, i cittadini e gli esponenti dei sindacati e delle associazioni, la riforma sanitaria annunciata dalla Giunta regionale.

Per ciò che riguarda la suddivisione delle Asl, l’Assessore ha voluto portare precise rassicurazioni sul futuro assetto: “Le Asl non saranno concepite come in passato. L’accentramento in Ares dei concorsi, della formazione, degli appalti, così come di altre funzioni, sarà una garanzia per i territori”. Nel nuovo assetto sarà quindi impossibile per le nuove aziende “avvantaggiare – spiega l’esponente della Giunta Solinas – un territorio a discapito di un altro”.

L’assessore Nieddu – si legge in una nota diffusa in serata – ha poi ricordato la gestione virtuosa della sanità ogliastrina prima della riforma della precedente amministrazione regionale: “Il modello fondato su Ats è stato il granello di sabbia che ha rotto l’ingranaggio. I problemi che oggi l’Ogliastra vive nascono da un preciso disegno rivolto a cancellare la maggior parte dei presidi periferici. La strategia è stata il taglio progressivo dei servizi, un cappio al collo per i piccoli presidi condannati a una lenta agonia. Ats ha scippato ai territori i dipartimenti. Riporteremo in Ogliastra il dipartimento di prevenzione, fondamentale per la gestione dei servizi sanitari”.

“La governance sanitaria – conclude il comunicato di Nieddu – non può essere di competenza dei tecnici, così come voluto da chi ci ha preceduto. È il decisore politico colui che può farsi realmente carico e portare avanti le istanze dei territori. Il Presidente della Giunta e l’Assessore della Sanità devono essere i veri garanti di queste istanze, attraverso scelte che vadano concretamente incontro alle esigenze dei sardi”. Com