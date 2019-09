Primo giorno di scuola: gli auguri agli studenti della Garante per l’infanzia e l’adolescenza

Cagliari, 16 Sett 2019 – La Garante regionale per l’infanzia e l’adolescenza Grazia Maria De Matteis ha rivolto a tutti gli studenti della Sardegna un augurio di buon lavoro.

“L’inizio di un nuovo anno scolastico si rappresenta per tutti noi – scrive la Garante – come un momento di speranza per il futuro e riflessione per il passato”.

La Garante auspica che questo nuovo anno sia per gli studenti un’occasione di crescita del sapere, di maturazione della personalità ma anche l’opportunità di fare nuove amicizie.

Per gli insegnanti – Grazia Maria De Matteis – chiede un rinnovato entusiasmo e un aiuto per i genitori nel difficile e straordinario compito di educare i propri figli.

“Mi impegnerò – conclude De Matteis – affinché la scuola sarda possa superare le difficoltà e con, la condivisione di tutte le istituzioni impegnate, raggiungere i livelli di efficienza, competenza che la nostra millenaria storia di civiltà merita”. Com