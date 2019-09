Comune di Cagliari – Cure Termali a Sardara: servizio di trasporto giornaliero dal 28 ottobre

Cagliari, 16 Sett 2019 – Prosegue l’opportunità di recarsi presso il Centro Termale di Sardara per l’effettuazione delle Cure Termali, con trasporto giornaliero diretto da Cagliari a Sardara.

L’attività inizierà lunedì 28 ottobre 2019 mattina Il servizio è rivolto ai cittadini che vogliano effettuare le cure termali (fanghi/inalazioni) Le cure sono convenzionate con il Servizio Sanitario Nazionale. Necessaria l’impegnativa del medico di medicina generale.

Chi ha l’esenzione non paga ticket, chi non ce l’ha paga in sede ticket di 55€. Il ticket, se dovuto, sarà regolarizzato direttamente presso le terme. Il costo del trasporto è di 5,80 € al giorno a persona (69,60 € per l’intero ciclo) pagamento con bollettino postale estremi per versamento: c/c postale n° 14340095 – importo: 69,60€ intestato a: Idroterme Sardara srl – causale: Trasporto Cagliari 10/2019 Le persone interessate ad usufruire delle cure devono presentare: domanda entro SETTEMBRE 2019 (oltre tale data le domande saranno accolte in lista d’attesa), insieme alla: copia del versamento per il trasporto e fotocopia impegnativa.

Modulo disponibile presso gli uffici delle unità territoriali dei Servizi Sociali o presso l’URP, presso il Presidente della Consulta o scaricabile dal link sotto indicato.

I richiedenti riceveranno una lettera o email, con i dettagli su orari e altre indicazioni utili, dalle Antiche Terme di Sardara entro metà Ottobre. Domande accolte in ordine di arrivo. Posti limitati. Le domande in esubero saranno poste in lista d’attesa o inserite nel servizio successivo.

Per ulteriori informazioni vedere la nota informativa allegata al modulo di domanda disponibile presso: Uffici Servizi Sociali decentrati o URP o Presidente consulta anziani: Via Nazario Sauro, 19/ Via Montevecchio/ Via Castiglione,1/ Via Ostro/ Via Rivavillasanta, 35 (Pirri) URP: Via Nazario Sauro, 19 / Presidente Consulta: Via Quintino Sella, 11 Tel. per ulteriori informazioni 3939265467. Com

Condividi su...