Quartu Sant’Elena (Ca), 15 Sett 2019 – Dopo una velocissima indagine da parte degli investigatori dell’Arma della compagnia cc di Quartu Sant’Elena, si è giunti all’identificazione e arresto per l’accoltellamento di un giovane di 20 anni, questa mattina alle ore sei circa, sul lungomare Poetto quartese.

Infatti, i Carabinieri del Norm hanno fermato per concorso in tentata rapina e in tentato omicidio, un algerino, Zrmani Abdeanor, di 27 anni, con precedenti di polizia e un 17enne egiziano, M.M.

Gli accertamenti fatti hanno permesso di accertare come i due stranieri, insieme ad almeno altri due individui in corso di identificazione, nel tentativo di sottrarre telefonino e portafogli ad un terzo individuo, abbiano dapprima stordito con spray urticante e poi colpito probabilmente con un il 20enne che aveva tentato di difendere l’amico.

Al termine delle formalità di rito l’algerino sarà portato e rinchiuso presso il carcere di Uta e, invece, il minore egiziano verrà rinchiuso presso il carcere minorile di Quartucciu.