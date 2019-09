Programmazione: Assessore Fasolino, al via gli incontri nei territori. Un passaggio fondamentale per seguire scelte ed attuazione dei progetti

Cagliari, 12 settembre 2019 – “Condividere le scelte, lavorare insieme per attuarle”. Così l’assessore regionale della Programmazione, Giuseppe Fasolino, annuncia la missione che toccherà tutta la Sardegna, per favorire la piena partecipazione dei Comuni sia alla conclusione dell’attuale ciclo di programmazione territoriale, sia per anticipare la nuova fase 2021-2027. Si inizia lunedì 16, alle ore 16, presso la sede dell’Unione dei Comuni dell’Alta Gallura (via G.A. Cannas, 1 Tempio Pausania), dove si farà il punto sullo stato di attuazione del progetto “La città dei Paesi della Gallura” insieme ai sindaci e ai rappresentanti istituzionali della Regione. La seconda tappa sarà martedì 17 settembre, alle 10.30, presso la sede della comunità montana del Monte Acuto (Monti, via Murighessa), sempre con la partecipazione dei primi cittadini e dei rappresentanti regionali.

“Vogliamo essere presenti in tutta la Sardegna – si legge ancora nella nota dell’assessore -, seguendo la linea impressa dal presidente Solinas: quella del pieno coinvolgimento dei territori nelle scelte fondamentali, nella consapevolezza che la nostra isola potrà rialzarsi e camminare con le proprie gambe se tutte le comunità saranno messe nelle condizioni di sviluppare le proprie potenzialità e di sentirsi parte e artefici di un disegno unitario, che voli alto sopra i campanilismi. Per questo stiamo definendo insieme ai sindaci un programma fitto di incontri, che vedrà la Regione non più come controparte ma come vero e proprio partner dei sindaci, delle famiglie, delle imprese. Questa è la sfida della nostra Legislatura: una Sardegna unita che, forte dei suoi valori, delle sue idee, della sua cultura, delle sue intelligenze, vuole essere protagonista – conclude Fasolino- sullo scenario nazionale e internazionale”. Com