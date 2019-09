L’Italia assegna un porto sicuro alla nave Ocean Viking: è Lampedusa

Lampedusa, 14 Sett 2019 – L’Italia ha assegnato Lampedusa come porto sicuro per la Ocean Viking, la nave di Sos Méditerranée e Medici senza frontiere con 82 migranti a bordo soccorsi al largo delle coste della Libia. Si sta valutando ora se farla entrare direttamente in porto o fare il trasporto dei migranti su motovedette della Guardia Costiera. È quanto si apprende da fonti governative.

La nave si sta ora dirigendo verso l’isola a Sud della Sicilia.

Ieri Francia e Germania si erano dette pronte ad accogliere ognuna il 25% dei migranti che sbarcano in Italia: un passo avanti verso la creazione di quel “meccanismo temporaneo” di ripartizione a cui sta lavorando la Commissione europea e sul quale conta il nuovo governo Conte per gestire senza crisi gli arrivi delle navi umanitarie. Palazzo Chigi aveva dunque parlato di una “sollecita soluzione” per la Ocean Viking.