Arrestato per tentato furto in abitazione ed evasione dal personale della Polizia di Stato di Alghero giovane algherese.

Alghero (SS), 14 Sett 2019 – Nella giornata di ieri, il personale della Polizia di Stato di Alghero ha arrestato un noto pregiudicato di Alghero, 34 anni, per tentato furto in abitazione e evasione dagli arresti domiciliari.

Gli agenti del Commissariato P.S. della cittadina catalana, sono intervenuti nel centro storico, a seguito di una segnalazione di un utente, che aveva sorpreso un individuo all’interno della propria abitazione. L’intruso è comunque riuscito ad allontanarsi prima dell’intervento degli agenti. Ma poco dopo, sulla base della descrizione fatta dalla vittima, i poliziotti sono riusciti a risalire all’identità dell’uomo che nel frattempo era rientrato nella sua abitazione poco distante.

In seguito, una volta trovato, il pregiudicato ha confermato agli agenti di essersi allontanato dal suo domicilio coatto, nonostante fosse sottoposto alla misura degli arresti domiciliari e di essere entrato in una abitazione vicina. Quindi il giovane è stato dichiarato nuovamente in arresto e accompagnato presso il Commissariato di Polizia della città per le formalità di rito e successivamente trattenuto presso le camere di sicurezza della Questura di Sassari.

A seguito dell’udienza di convalida, l’Autorità Giudiziaria dopo aver convalidato l’arresto, ha ripristinato nei confronti del 34enne la misura degli arresti domiciliari.