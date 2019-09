Agenti della Squadra Volanti di Cagliari arrestano due giovani pregiudicati di colore per rapina aggravata.

Cagliari, 14 Sett 2019 – Questa mattina verso le 04,00, è arrivata sulla linea del 113 una richiesta di aiuto da parte di uno straniero che, con tono concitato, affermava di essere stato rapinato da due uomini mentre percorreva il Viale Colombo, dove, dopo essere stato avvicinato dai due, questi lo hanno bloccato per le braccia e al collo e poi gli hanno sottratto il cellulare ed il portafoglio contenente 70 €, per poi darsi alla fuga verso Viale Diaz.

L’operatore del Centro Operativo ha messo in allarme gli equipaggi della Squadra Volanti presenti sul territorio che, dopo aver raggiunto la vittima, un polacco di 32 anni ed aver acquisito le descrizioni dei due stranieri in fuga, hanno avviato le ricerche nelle vie adiacenti. E, infatti, poco distante, precisamente nell’incrocio tra il viale Diaz e la Via XX Settembre, i due sono stati individuati, fermati e identificati: si tratta di Diallo Ousmana 22 anni, senegalese e Modou Lamin 21enne gambiano, entrambi pregiudicati.

In seguito i poliziotti hanno trovato occultato all’interno di una scarpa del Diallo il cellulare oggetto della rapina che, dopo la formale denuncia, è stato restituito al legittimo proprietario.

Quindi i due stranieri sono stati dichiarati in arresto per rapina aggravata in concorso e accompagnati presso il Carcere di Uta a disposizione dell’A.G.