Violento incendio in un’azienda di Avellino, Vigili del fuoco: ora è sotto controllo

Avellino, 13 Sett 2019 – Un violento incendio è divampato alla Igs, un’azienda insediata nel Nucleo industriale di Avellino che produce contenitori in plastica per batterie automobilistiche.

Le fiamme si sono sviluppate poco dopo le 13.30 nel piazzale esterno all’azienda dove erano state stoccate le produzioni. Non ci sono notizie di feriti o intossicati.

Alle 16 i Vigili del fuoco hanno twittato un aggiornamento con un video delle operazioni di spegnimento sostenendo che la situazione è “sotto controllo”.

Il prefetto di Avellino, Maria Tirone, intanto ha convocato il Centro coordinamento soccorsi-stato di emergenza. L’alta nube nera, visibile da tutta la città, si è alzata mentre numerose squadre dei Vigili del Fuoco si sono adoperate per circoscrivere e spegnere le fiamme.

Evacuate a titolo precauzionale le aziende vicine e particolari misure di sicurezza sono state messe in atto per impedire che le fiamme si propagassero ad una stazione di servizio carburanti che si trova a poche decine di metri dall’Igs. Sul posto anche i tecnici dell’Arpac per valutare le sostanze tossiche rilasciate nell’aria e nell’ambiente circostante.

“Bisogna tenere le finestre chiuse per chi risiede nella zona ed evitare di circolare a ridosso dell’area per non intralciare le operazioni di soccorso e spegnimento”. Così all’Agi il sindaco di Avellino, Gianluca Festa, che invita ad adottare le misure di sicurezza necessarie.

La nube di fumo nero ha oscurato il cielo non soltanto ad Avellino ma anche ad Atripalda, Montefredane e Mercogliano.

Festa, insieme con gli altri sindaci ha partecipato al centro di coordinamento soccorsi convocato dal prefetto Maria Tirone. Da tutta la Campania sono giunti mezzi dei vigili del fuoco e della protezione civile per evacuare la zona e mettere in sicurezza l’area. “La situazione è complicata – aggiunge Festa- ma si lavora con grande professionalità fin dai primi momenti. L’Arpac si è attivata per monitorare i livelli di inquinamento dell’aria. È troppo presto per prospettare situazioni drammatiche ma saranno fatti tutti i controlli necessari”.

Sono al lavoro i tecnici del dipartimento provinciale Arpac di Avellino, coordinati dal direttore Pietro Vasaturo con il supporto della direzione tecnica regionale, intervenuti presso il sito industriale devastato da un incendio in località Pianodardine.

I tecnici intervenuti sul posto stanno monitorando, con un’apposita apparecchiatura, tutta l’area circostante il sito interessato dall’incendio, con riferimento in particolare alle sostanze organiche volatili presenti nell’aria: questo monitoraggio durerà minimo 48 ore. Inoltre, l’agenzia ha collocato nei pressi della città ospedaliera di Avellino una centralina mobile per misurare i valori di concentrazione delle polveri sottili presenti nell’aria.

Nel contempo sono già attive due centraline per il monitoraggio della qualità dell’aria situate rispettivamente in via Piave e in via D’Agostino ad Avellino, i cui dati saranno riportati sul sito Arpac nella sezione “qualità dell’aria”. Inoltre saranno effettuati, domato l’incendio, successivi controlli per eventuali depositi di diossine sui terreni adiacenti il rogo.

Arpac è presente anche al tavolo per gli incidenti rilevanti convocato immediatamente dal prefetto di Avellino Maria Tirone, anche con la partecipazione del commissario straordinario Stefano Sorvino. I risultati degli interventi messi in campo dall’Agenzia saranno diffusi attraverso il sito istituzionale dell’Ente.