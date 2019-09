Come affrontare il Bullismo e il Cyberbullismo? Alle Acli sei incontri di formazione dedicati ai genitori

Cagliari, 13 Sett 2019 – Due fenomeni in crescita che secondo l’Istat colpiscono oltre la metà dei giovani tra gli 11 e i 17 anni. Il bullismo, assieme alla sua variante moderna, il Cyberbullismo, sono una piaga difficile da combattere, specie per i genitori che non hanno i giusti strumenti non solo tecnici, ma anche e soprattutto psicologici.

Per questo le Acli provinciali di Cagliari organizzano un minicorso in sei incontri da un’ora e mezza, tenuti da esperti del fenomeno sotto il profilo giuridico e quello psicologico.

In base al Report Istat 2015, in riferimento al bullismo emerge come in Italia oltre il 50% dei giovani nella fascia di età 11 – 17 anni hanno subito qualche episodio offensivo, non rispettoso o violento da parte di altri ragazzi o ragazze nei 12 mesi precedenti; il 19,8 % è vittima assidua, mentre solo il 9,1% degli atti viene posto in essere con cadenza settimanale.

Per quanto riguarda il cyberbullismo tra i ragazzi che utilizzando Internet o cellulari solo il 5,9% denuncia di aver subito ripetutamente azioni vessatorie tramite l’utilizzo di SMS, E-mail, chat e social network.

Focalizzando l’attenzione sulla Sardegna, in base ai dati Istat 2014 si rileva che il 12,4% dei ragazzi e delle ragazze tra gli 11 e i 17 anni subiscono comportamenti aggressivi una o più volte al mese, il 36,8% qualche volta all’anno e il 50,86% mai.

“La nostra esperienza quotidiana ci dice che, purtroppo, il fenomeno è in crescita – dice il presidente di Acli Cagliari Mauro Carta –, per questo è importante sensibilizzare sui temi della sicurezza, sull’uso responsabile della rete e promuovere quotidianamente un uso consapevole del web. Perché i giovani e i genitori si trovano spesso soli e impreparati ad affrontare i pericoli della rete”.

Il percorso, gratuito, si propone di migliorare in primo luogo la conoscenza del fenomeno tra i genitori, quindi di fornire strumenti di base sia psicologici che giuridici per contrastarlo.

Gli incontri si terranno il martedì pomeriggio dalle 18.30 alle 20 nella sede Acli di viale Marconi 4 a Cagliari. La data di inizio sarà stabilita una volta completato il gruppo dei partecipanti. Per maggiori informazioni e per le iscrizioni è possibile contattare la segreteria al numero 07043039 o alla mail acliprovincialicagliari@gmail.com