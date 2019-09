Cagliari, 13 Sett 2019 – In evidente stato di alterazione per abuso di alcol aveva insultato e molestato il proprietario di un noto bar nel quartiere del sole nella serata di mercoledì, intimorendo peraltro gli avventori presenti.

L’intervento però di un militare dell’arma, in quel momento libero dal servizio, è poi intervenuto con la collaborazione di un equipaggio della Sezione radiomobile della compagnia del capoluogo sardo, nel frattempo inviato dalla centrale operativa, ha scongiurato ulteriori conseguenze.

L’uomo, un 46enne di Carloforte, nonostante l’intervento dei militari ha continuato ad insultare e minacciare quest’ultimi anche dopo essere stato portato presso la vicina Stazione di Ca-San Bartolomeo. In seguito, durante la perquisizione personale fatta in caserma, i carabinieri hanno rinvenuto sull’uomo gli occhiali precedentemente sottratti al proprietario del locale. A questo punto è stato dichiarato in arresto e trattenuto nelle camere di sicurezza della caserma del comando provinciale cc della città e poi accompagnato dinnanzi al giudice che dopo aver convalidato la misura restrittiva lo ha rimesso in libertà.

L’indagato dovrà rispondere di diversi reati tra i quali resistenza, oltraggio, minacci a Pubblico Ufficiale, furto e rifiuto di fornire indicazioni sulla propria identità personale.