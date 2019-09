A Santa Maria Navarrese una donna della provincia di Foggia finge di voler prenotare una vacanza ma truffa la proprietaria.

Santa Maria Navarrese, 13 Sett 2019 – Continua la lotta dei carabinieri contro le truffe on line. Questa volta a rimanere vittima del raggiro è stata una donna di Lotzorai (NU).

Diverso il modus operandi del truffatore che in questa occasione ha risposto ad un annuncio vacanze di un noto sito e contatta la vittima chiedendole di prenotare una vacanza. Tuttavia prima della prenotazione, fingendo preoccupazione per un eventuale falso annuncio richiedeva uno scambio di documenti attraverso una piattaforma di messaggeria istantanea. Ovviamente la vittima ha inviato come garanzia dell’identità il proprio documento ma il truffatrice ha inviato un documento non proprio.

A quel punto raggiro era stato fatto, nessuna prenotazione veniva confermata, anzi quel documento serviva ad aprire vari finanziamenti a nome della vittima.

Poco dopo l’ormai esperienza degli investigatori dell’Arma su questo fronte delinquenziale, ha subito scoperto la truffatrice, una donna originaria della provincia di Foggia, e, quindi, denunciata per i reati di truffa e sostituzione di persona dai Carabinieri della locale Stazione che dopo delle complesse e articolate indagini, sono riusciti ad individuare l’intestatario finale del conto corrente destinatario dei finanziamenti richiesti.