Alopecia, la malattia autoimmune che provoca la caduta dei capelli: domani, venerdì 13 settembre, al San Giovanni di Dio di Cagliari consulti e punti informativi

Cagliari 12 Sett 2019. L’ Alopecia Areata è una malattia autoimmune che provoca la caduta parziale o totale dei capelli o peli. Un problema serio, a causa in particolare del disagio psicologico provocato da questa patologia. Ecco perché domani, venerdì 13 settembre, si svolgerà in tutta Italia, l’Alopecia Areata Day, promossa dall’associazione no profit “Alopecia & Friends”, con consulti e momenti informativi.

A Cagliari – si legge in una nota diffusa oggi dall’Ats Cagliari – l’evento viene organizzato nel reparto di Dermatologia al pian terreno San Giovanni di Dio, dove dalle 15 alle 18 sarà allestito un punto di informazioni sulla malattia coordinato dalla responsabile dell’iniziativa, la professoressa Laura Atzori.

Lo scopo dell’Alopecia Areata Day è quello di far conoscere i disagi che questa patologia comporta. Riconoscere l’Alopecia Areata come una malattia significherebbe migliorare la vita dei malati, i quali potrebbero godere di benefici come esenzioni e facilitazioni per le cure e per l’acquisto di protesi e parrucche, che allevierebbero il loro disagio.

La malattia colpisce circa il 2-3% della popolazione mondiale e riguarda individui geneticamente predisposti. Interessa inizialmente piccole zone del corpo – conclude il comunicato – prive di peli e asintomatiche, ma più tardi si manifesta espandendosi in vaste zone del capo o in tutta la testa. Può insorgere ad ogni età ma generalmente si manifesta nell’infanzia. È compito del dermatologo prescrivere esami specifici per la diagnosi della malattia, a cui la ricerca sta dedicando sempre più attenzione. Com

Condividi su...