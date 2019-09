Ricevuto stamane in Municipio il nuovo comandante provinciale carabinieri Col. Cesario Totaro dal Sindaco Paolo Truzzu

Cagliari, 11 Sett 2019 – Cordiale incontro stamane in Municipio tra il sindaco di Cagliari Paolo Truzzu e il colonnello Cesario Totaro, nuovo comandante della Comando provinciale dei Carabinieri di Cagliari, che è stato ricevuto nelle sale si rappresentanza al secondo piano dello storico edificio di via Roma 145.

Nel corso di un colloquio improntato allo spirito di vicinanza all’Arma, il sindaco Truzzu ha illustrato all’alto ufficiale le principali caratteristiche storiche e culturali della Città, le prospettive di sviluppo legate anche alla crescita dei flussi turistici.

Il confronto istituzionale si quindi focalizzato sulla necessità di “migliorare la sicurezza nel Capoluogo, sia quella reale che quella percepita, attraverso azioni congiunte nei principali luoghi pubblici. Anche per far fronte alle problematiche legate al traffico e consumo di sostanze stupefacenti”.

Comunanza d’intenti, dunque, con cui il sindaco Truzzu e il comandante Totaro, oggi (mercoledì 11 settembre 2019) hanno ribadito la volontà dell’Amministrazione comunale di Cagliari e del Comando provinciale dei Carabinieri, di proseguire la proficua collaborazione istituzionale per garantire la sicurezza pubblica. Com

