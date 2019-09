Cagliari, 11 Sett 2019 – Sono in pagamento le borse di studio (Legge Regionale 5/2015), anno scolastico 2016-2017 e buono libri (Legge 448/98), anno scolastico 2017-2018. Le modalità per la riscossione del beneficio al link (Avviso) sotto indicato.

Per eventuali chiarimenti contattare i numeri telefonici 070-6776436, 0706776435.

