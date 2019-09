Lavoro, assessore Zedda risponde ai Cinquestelle: tempi adeguati per bando ‘destinazione Sardegna lavoro’

Cagliari, 11 Sett 2019 – “I beneficiari dell’avviso del bando ‘Destinazione Sardegna Lavoro’, pubblicato lo scorso 31 luglio sul sito istituzionale della Regione e su quello tematico “Sardegna Lavoro”, hanno avuto un tempo significativo (circa un mese e mezzo) per predisporre la documentazione necessaria per accedere ai finanziamenti: ben più dei sette giorni indicati dai consiglieri regionali del Movimento Cinquestelle, Carla Cuccu ed Elena Fancello”. E’ la risposta dell’assessore regionale del Lavoro, Alessandra Zedda, al rilievo sui tempi di presentazione delle domande, che, infatti, potranno essere presentate attraverso il Sil (Sistema informativo lavoro) dalle ore 10 del 19 settembre fino alle ore 14 del 7 ottobre. Mentre, dal 12 settembre sarà possibile il precaricamento della domanda.

“Al momento della registrazione dell’impresa sul Sil Sardegna – ha aggiunto l’assessore Zedda – i dati principali dell’impresa vengono salvati sul sistema e automaticamente confluiscono nella domanda di agevolazione per i contributi. Va anche considerato che il piano assunzionale, da allegare, richiede una semplice indicazione del numero dei lavoratori che si intende coinvolgere e dei mesi spalla per i quali si richiede il contributo. Perciò, la tempistica è fortemente compatibile con l’esigenza di finalizzare entro i tempi necessari le risorse del bando”. Com