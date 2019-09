Infrastrutture portuali: assessore Frongia ad Arbatax e Santa Maria Navarrese

Cagliari, 11 Sett 2019 – Fa tappa ad Arbatax e Santa Maria Navarrese il penultimo appuntamento dell’Assessore dei Lavori Pubblici Roberto Frongia, impegnato in una serie di sopralluoghi incentrati sulle infrastrutture portuali, propedeutici alla stesura del piano della portualità e, in seguito, alla elaborazione della legge regionale sulla diportistica.

“Considero la portualità turistica un segmento strategico ma per fare in modo che diventi una ricchezza per la Sardegna non solo nei mesi estivi ma anche in quelli invernali, è necessario dotarsi di infrastrutture portuali all’altezza e, laddove presenti, di monitorarne lo stato per pianificare eventuali interventi che ne accrescano le potenzialità”. Così l’Assessore Frongia dal porto turistico di Arbatax, che insieme a Santa Maria Navarrese figura tra le strutture portuali sulle quali l’Assessorato ha necessità di acquisire maggiori informazioni.

L’importanza dei porti turistici quale volano di sviluppo delle località interessate è secondo Frongia un elemento da cui non si può più prescindere. L’esempio concreto in questo senso viene proprio dal porto di Santa Maria Navarrese, interamente realizzato a cura dell’Assessorato (attualmente sono stati concessi due finanziamenti al Comune di Baunei per l’attuazione di due interventi di portualità), che ha contribuito al notevole sviluppo turistico di Santa Maria Navarrese. Stessa attenzione merita Arbatax, porto caratterizzato da traffico passeggeri e merci con il continente; attività industriali; cantieristica; diportismo; pesca. Il porto è oggi caratterizzato da diversi interventi, tutti in corso. Anche in questo caso è obiettivo dell’Assessorato guidato da Frongia acquisire tutte le informazioni utili per l’inserimento del porto di Arbatax nel piano della portualità. Com