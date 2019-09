Incendio in un circolo privato in via Darwin: indagine dei carabinieri

Cagliari, 11 Sett 2019 – Questa notte a Cagliari, in via Darwin, per cause in corso di accertamento, si è sviluppato un incendio che ha causato il completo danneggiamento del circolo privato “Scacco Matto Y Sueno”, le fiamme, propagatesi, hanno danneggiato parzialmente la struttura in muratura e gli infissi dell’adiacente circolo privato “bocciofilo di Cagliari”.

Sul posto, subito dopo l’allarmem, sono intervenuti i militari della Sezione radiomobile e stazioni cc di Cagliari – Villanova e Cagliari – Sant’Avendrace e con loro i Vigili del Fuoco del capoluogo sardo che hanno domato le fiamme.

Nessun ferito.