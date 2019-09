Attività antidroga della Gdf della Seconda compagnia di Cagliari: sequestrati circa 40 grammi di vari tipi di droga e un arresto.

Cagliari, 11 Sett 2019 – Durante un’attività antidroga a Cagliari e nella provincia, ieri, i Baschi Verdi e i Cinofili della Seconda Compagnia Cagliari hanno arrestato un quarantenne cagliaritano, colto in flagranza nell’attività di spaccio di sostanze stupefacenti.

Dopo una breve attività di appostamento in una via di Is Mirrionis, i militari hanno assistito ad una cessione di una dose di sostanza stupefacente e sono immediatamente intervenuti.

L’acquirente è riuscito a fuggire velocemente, abbandonando la dose acquistata, ma i Finanzieri sono riusciti a fermare lo spacciatore prima che potesse allontanarsi.

L’uomo aveva occultato nel vano delle scale di un condominio del quartiere, 16 dosi di cocaina (per un totale di 1 grammo) e 7 dosi di eroina (per un totale di 0,5 grammi), non sfuggite al fiuto dei cani antidroga.

La sostanza è stata sottoposta a sequestro insieme ad 85 euro in banconote da piccolo taglio trovate nelle tasche dello spacciatore.

Quindi lo spacciatore è stato dichiarato in arresto e, a seguito del giudizio direttissimo, è stato posto agli arresti domiciliari, in attesa della nuova udienza che si svolgerà il prossimo 4 ottobre.

Altre attività di servizio sempre nel campo degli stupefacenti hanno consentito di effettuare ulteriori sequestri di droga. E, infatti, presso il porto del capoluogo, i Finanzieri hanno rinvenuto 1 grammo di hashish e 3,3 grammi di marijuana nei confronti di due soggetti sbarcati dai traghetti, un italiano ed uno straniero, rispettivamente classi 1999 e 1994.

Invece, all’aeroporto di Elmas, le Fiamme Gialle hanno trovato 0,9 grammi di marijuana nella disponibilità un cittadino italiano, di 41 anni, proveniente da Charleroy.

Poi nei pressi della stazione ferroviaria di Cagliari, una pattuglia ha sequestrato 5.95 grammi di marijuana e 1 spinello nei confronti di 2 cittadini italiani, classi 1998 e 1999.

Sempre a Cagliari, in via Seruci, i Baschi Verdi hanno sottoposto a controllo 2 persone di 39 e 28 anni, trovati in possesso, rispettivamente di 0,9 grammi di hashish e 0,9 grammi di marijuana.

A Quartu Sant’Elena, nel lungomare Poetto, le Fiamme Gialle, hanno rinvenuto addosso a 3 soggetti, di cui uno minorenne, 6,4 grammi di marijuana.

Poi a Sarroch, in via del Mare, i Finanzieri hanno sequestrato 0,7 grammi di marijuana nei confronti di un cittadino italiano, classe 1995

Infine a Villacidro, una pattuglia ha invece rinvenuto, abbandonati da ignoti lungo un marciapiede, 17,33 grammi di hashish.

Nel corso del 2019, l’azione della Guardia di Finanza di Cagliari nello specifico settore, che vede le pattuglie del Corpo, da un lato, operare quotidianamente sul territorio, dall’altro, effettuare complesse e articolate indagini volte a individuare e reprimere i canali di alimentazione delle sostanze stupefacenti, ma anche prestare la propria collaborazione – in particolare quella delle unità cinofile – alle altre Forze di Polizia parimenti impegnate al contrasto del fenomeno, ha complessivamente condotto alla segnalazione alla Prefettura di 235 soggetti (di cui 30 minori), alla denuncia alla Autorità Giudiziaria di 63 persone, all’arresto di 33 spacciatori ed al sequestro di 17,57 kg di cocaina, 4,9 kg di marijuana, 18,3 kg di hashish, 4,7 kg di eroina e 84 spinelli.