Air Italy presenta il nuovo servizio di bordo in Economy sui voli a lungo raggio

Olbia, 11 Sett 2019 – Air Italy ha rinnovato completamente il servizio di bordo in classe Economy, introducendo un nuovo packaging e un nuovo menu su tutti i voli di lungo raggio. Lo afferma in una nota la compagnia aerea diffusa oggi.

A partire da questo mese, infatti, volare Air Italy in Economy sarà anche una nuova esperienza per il palato, grazie a una scelta di portate completamente rinnovate e all’introduzione del nuovo brand Le Delizie su tutti i voli di lungo raggio in partenza dall’hub di Milano Malpensa.

Il nuovo servizio è corredato da una gamma di accessori e packaging moderni ed eleganti, progettati per risultare perfettamente integrati con i colori, gli ingredienti e i sapori che rendono omaggio alle diverse regioni d’Italia e alle loro eccellenze gastronomiche.

I passeggeri Air Italy riceveranno un menu completo, con un antipasto, una portata principale e il dessert, accompagnato da posate in acciaio inossidabile e da una bottiglia d’acqua. Un concept semplice ma raffinato, che migliorerà l’esperienza di viaggio complessiva per i passeggeri in classe economica.

Air Italy è particolarmente orgogliosa inoltre di tutelare l’ambiente grazie all’utilizzo di prodotti sostenibili e riciclabili a bordo dei propri voli.

“Air Italy lavora instancabilmente per offrire ai propri clienti un’esperienza di volo di valore, che renda il viaggio confortevole grazie a servizi innovativi e di qualità”, ha affermato Rossen Dimitrov, Chief Operating Officer di Air Italy. “Proprio questa settimana, la nostra compagnia si è classificata Four Stars a livello mondiale durante gli Apex Awards di Los Angeles, l’unica compagnia italiana ad avere ottenuto questo riconoscimento.”

“Il nuovo servizio in classe economica rappresenta un ulteriore passo nel nostro sviluppo per garantire ai nostri passeggeri la migliore esperienza possibile durante l’intero viaggio.”

“Vogliamo assicurarci che chiunque scelga di volare con noi possa godersi il proprio viaggio, assaporare i nostri deliziosi menu, gustare le nostre specialità italiane – dalla colazione fino alla cena – il tutto accompagnato da un bicchiere di uno dei nostri tanti ottimi vini.”

“Il miglioramento del servizio sui collegamenti di lungo raggio rappresenta una testimonianza del nostro continuo impegno verso il cliente, al quale vogliamo garantire un’esperienza di viaggio unica che ci distingua per la cura che mettiamo nell’ospitalità a bordo.”

La rete a lungo raggio di Air Italy è operata da Airbus 330-200 con 24 posti in classe Business e 228 posti in classe Economy, ed insiste sull’hub di Milano Malpensa dove la compagnia aerea opera voli diretti tutto l’anno per New York (tutti i giorni) e Miami (tutti i giorni tranne Martedì). Sempre da Malpensa, Air Italy offre voli diretti per Los Angeles, San Francisco e Toronto nella stagione estiva, da marzo a ottobre, mentre a partire dalla prossima stagione invernale la compagnia effettuerà tre voli settimanali alle Maldive e due volte alla settimana a Zanzibar e Mombasa. Com