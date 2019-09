Due pluripregiudicati cagliaritani rubano due paia di occhiali costosi: arrestati dal personale della la Polizia di Stato di Cagliari

Cagliari, 10 Sett 2019 – Ieri pomeriggio, è stato consumato un furto all’interno di un noto negozio di ottica nella centralissima Via Roma. A chiedere l’intervento della Polizia è stato un dipendente del negozio che si è accorto che due uomini si erano impossessati di due paia di occhiali del valore complessivo di oltre 400€, per poi darsi alla fuga verso la vicina Piazza del Carmine.

Lo stesso dipendente nel momento in cui ha contattato il Centro Operativo tramite il 113 per segnalare il reato, oltre a fornire delle dettagliatissime descrizioni dei due uomini, ha messo a disposizione degli agenti anche delle immagini estrapolate dal sistema di videosorveglianza, che sono state a loro volte immediatamente diramate agli uomini delle Volanti presenti sul territorio. E, infatti, dalle istantanee, i poliziotti hanno riconosciuto due noti pluripregiudicati con reati specifici contro il patrimonio che, guardandosi intorno per controllare che nessuno li stesse osservando, si sono impossessati di due paia di occhiali dall’espositore e una volta rimosse con forza le placchette antitaccheggio, hanno nascosto la refurtiva nella tasca dei pantaloni.

Le ricerche si sono fin da subito focalizzate nella vicina Piazza del Carmine, dove un equipaggio ha notato i due uomini corrispondenti alla segnalazione, seduti in una panchina che conversano con altre persone e, quindi, hanno fermato Davide Incani, 46 anni e Gianluca Marcis, 50 anni, entrambi cagliaritani pluripregiudicati, e subito dopo gli agenti hanno potuto constatare che effettivamente nella borsa tenuta a tracolla da Marcis vi era uno delle due paia di occhiali rubati, mentre il secondo paio era stato già ceduto per pagare un debito relativo all’acquisto di stupefacente.

I due uomini sono stati condotti in Questura dove ultimate le formalità di legge i due sono stati dichiarati in arresto per furto aggravato. Inoltre, duranti gli accertamenti, è emerso che Incani è risultato essere sottoposto alla misura di sicurezza della libertà vigilata per la durata di un anno che prevedeva, tra le altre prescrizioni, anche il divieto di non frequentare pregiudicati e tossicodipendenti.

I due arrestati oggi saranno sottoposto al rito direttissimo.