Tentato furto presso filiale Banco di Sardegna di Monastir: i carabinieri della compagnia di Dolianova cercano i responsabili.

Monastir, 9 Sett 2019 – Questa notte, degli sconosciuti hanno infranto la vetrina della filiale del “Banco di Sardegna” di Monastir, con l’utilizzo di un autoveicolo rubato usato poi come “ariete”. E nonostante i malfattori fossero riusciti ad accedere all’interno della banca, non sono comunque riusciti nel loro intento, in quanto le cassette porta denaro (temporizzate) degli impiegati addetti allo sportello risultavano essere state da breve tempo fissate al pavimento e quindi non agevolmente asportabili.

L’allarme è stato dato dall’istituto di vigilanza di Sassari che gestisce i sistemi di protezione delle filiali della banca in tutta l’Isola, scattato subito dopo il tentativo di furto.

Subito dopo sul posto sono giunti i Carabinieri del Comando Compagnia di Dolianova, del Nucleo Operativo e dei Comandi Stazione di Barrali e Monastir, che oltre alle immediate attività di sopralluogo ed investigative sulla scena del crimine, hanno predisposto una vasta azione di ricerca di ogni traccia utile all’identificazione dei ladri.

Nonostante il fallimento dell’azione criminale, sono stati causati ingenti danni alla struttura della banca che ammontano a diverse migliaia di Euro.

Le attività investigative sono proseguite su vasta scala impegnando gli organi investigativi dell’Arma di Dolianova con l’aiuto dei colleghi dei comandi interessati.