Maltrattamenti animali: denunciato dai carabinieri della Stazione di Gesturi allevatore del paese.

Gesturi, 9 Sett 2019 – Dopo alcune segnalazioni e articoli comparsi sul web, riguardanti la presenza di alcuni cani sulla Giara di Gesturi, abbandonati e maltrattati, i carabinieri della Stazione di Gesturi unitamente a personale veterinario della competente Asl di Sanluri, hanno effettuato un servizio mirato ad appurare i fatti ed individuare eventuali responsabili.

Questa mattina, in località “Serra Argiolas” presso l’ovile di un allevatore della zona, sono stati trovati 13 cani privi di microchip custoditi in condizioni inidonee. E 4 di questi, versavano in condizioni di salute precarie e senza alcuna cura specifica.

Quindi l’allevatore è stato denunciato dai militari per maltrattamento di animali ed i 4 cani in condizioni peggiori sono stati affidati ai volontari della “Lega Nazionale per la difesa del cane” e successivamente, ricoverati presso la clinica veterinaria di Monserrato per gli accertamenti del caso.