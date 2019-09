Elezioni comunali a Mosca: il dittatore russo ridimensionato. Il partito di Putin perde due terzi dei seggi

Mosca, 9 Sett 2019 – Nonostante il dittatore russo Putin abbia cercato di annichilire tutte le opposizioni che avrebbero potuto nuocere al suo potere, nelle elezioni amministrative di ieri il suo consenso e il favore dei putiniani, si sta affievolendo. Ed ora, come tutti i dittatori che hanno imperato sulla nazione, sicuramente una volta disarcionato, non farà una bella fine. Ma sarà sicuramente perseguito per le sue malefatte, che comprendono anche omicidi eccellenti di oppositori ed amici che si gli si sono messi contro.

Il dittatore russo, una prima lezione l’ha avuto ieri nelle comunali di Mosca dove il partito del presidente Vladimir Putin, Russia Unita, ha perso circa un terzo dei suoi seggi. Lo ha reso noto Ria Novosti a conteggio quasi completato, secondo cui il partito mantiene comunque la maggioranza nel parlamento cittadino, con 26 deputati su 45. Il partito putiniano avrebbe comunque conquistato, come afferma la competente commissione elettorale, il maggior numero di seggi alle elezioni regionali e comunali che si sono tenute ieri in Russia.

Il voto nella capitale russa arriva dopo settimane di veementi proteste di piazza dopo che decine di candidati delle opposizioni sono stati esclusi dal voto, proteste che hanno portato a centinaia di arresti. I gruppi di dissidenti intorno ad Alexej Navalny avevano lanciato un appello ad una “elezione intelligenti” in cui si chiedeva ai cittadini di votare tutti all’infuori dei candidati del partito vicino al Cremlino. Sono infatti riusciti ad affermarsi tre candidati del partito centrista di opposizione Jabloko. Tra questi Sergej Mitrokhin, che era riuscito ad “strappare” la sua candidatura in tribunale. Gli altri deputati arrivano dal partito comunista e dalle altre formazioni più vicine al Cremlino.

Alle elezioni dei governatori, i candidati appartenenti all’apparato del governo nazionali sono a riuscirsi in tutti i confronti.

I sondaggi avevano predetto notevoli cali di consenso per Russia Unita, che per esempio a Chabarovsk, capoluogo del circondario federale dell’estremo oriente russo, ha ottenuto solo il 12,51% dei consensi, piazzandosi seconda dopo il partito ultranazionalista dei liberaldemocratici e dopo i comunisti.

Complessivamente, erano chiamati alle urne 56 milioni di elettori, quasi la metà degli aventi diritto in tutta la Russia, ma l’affluenza è rimasta molto bassa: a Mosca è stata del 21,63%.