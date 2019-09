Con il nuovo spettacolo Piacere, Rossini! che vede l’Orchestra del Teatro Lirico diretta da Cristiano Del Monte, prosegue l’attività musicale dedicata soprattutto a famiglie e giovani

Cagliari, 9 Sett 2019 – Domani e dopodomani, 10 e 11 settembre, alle ore 21, nell’Arena Giusy Devinu del Parco della Musica di Cagliari (area adiacente foyer di platea del Teatro Lirico), viene proposto nuovamente l’accattivante spettacolo ideato per le scuole e per tutti i giovani, ma rivolto anche alle famiglie, di introduzione ad alcune celeberrime opere liriche di Gioachino Rossini (Pesaro, 1792 – Parigi, 1868), indiscusso genio della storia della musica di tutti i tempi ed intitolato Piacere, Rossini!. Si tratta di un emozionante viaggio musicale articolato in quattro appuntamenti musicali che vedono impegnata l’Orchestra del Teatro Lirico di Cagliari, diretta da Cristiano Del Monte, direttore musicale di palcoscenico della Fondazione cagliaritana che ha, con ampio successo, collaborato spesso nell’attività musicale rivolta soprattutto ai giovani e alle scuole, che eseguiranno alcune delle pagine più conosciute del grande pesarese. Nel ruolo di narratore, nelle vesti ovviamente di Rossini, si esibisce il comico cagliaritano Massimiliano Medda.

Il programma musicale prevede le popolarissime sinfonie delle seguenti opere: Il signor Bruschino, Semiramide, L’Italiana in Algeri, Tancredi, Il Barbiere di Siviglia.

Gli altri due appuntamenti si tengono, invece, giovedì 12 settembre alle 21 all’Arena Mirastelle di Carbonia e venerdì 13 settembre sempre alle 21 nel Sagrato della Cattedrale di San Pantaleo di Dolianova.

Lo spettacolo ha una durata complessiva di circa 50 minuti.

Prezzi biglietti: posto unico € 10 (intero), € 5 (abbonati e under 30).

La Biglietteria del Teatro Lirico è aperta dal lunedì al sabato dalle 9 alle 13 e, solo martedi, giovedì e venerdì anche dalle 16 alle 20, e nell’ora precedente l’inizio dello spettacolo. I giorni festivi solo nell’ora precedente l’inizio dello spettacolo. Com