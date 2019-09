Mattarella al Forum Ambrosetti di Cernobbio: necessario riesaminare il Patto di stabilit

Cernobbio, 7 Sett 2019 – È “necessario” un “riesame” del patto di stabilità: lo ha detto il presidente della Repubblica Sergio Mattarella in un messaggio al Forum Ambrosetti, letto dall’ex premier Enrico Letta. “Coesione e crescita – ha detto il capo dello Stato – sono gli obiettivi ai quali guardare e il necessario riesame delle regole del patto di stabilità può contribuire a una nuova fase, rilanciando gli investimenti in infrastrutture, reti, innovazione, educazione e ricerca”.

“L’Italia è chiamata a svolgere” – prosegue Mattarella – un “ruolo di primo piano, partecipando con convinzione e responsabilità a un progetto europeo lungimirante, sostenibile ed equilibrato dal punto di vista ambientale, sociale e territoriale”, ha detto il presidente della Repubblica, invitando il “sistema economico-finanziario” a “cogliere l’occasione di fornire il suo contributo a questa fase di rinnovamento del progetto europeo”.

“L’avvio della nuova legislatura europea offre l’opportunità di poter definire un programma all’altezza delle aspettative dei cittadini europei espresse con il recente voto, all’altezza dei valori fondanti dell’Unione, per affrontare le sfide che abbiamo di fronte: cambiamenti climatici e demografici, rapide trasformazioni tecnologiche, tensioni politiche e minacce alla sicurezza”, scrive ancora Mattarella nel suo messaggio inviato alla platea del Forum Ambrosetti di Cernobbio. “All’Unione serve, in particolare, – conclude il Capo dello Stato italiano – una stretta collaborazione tra istituzioni e Paesi per rilanciare l’integrazione, completare il mercato unico e rafforzare il pilastro sociale”.