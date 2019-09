Gdf Iglesias individua un evasore totale che ha occultato al fisco oltre 80.000 euro.

Iglesias, 7 Sett 2019 – Nell’ambito delle attività di contrasto all’evasione fiscale, le Fiamme Gialle della Tenenza di Iglesias hanno concluso un’attività di verifica nei confronti di una società operante nel settore delle riparazioni meccaniche.

L’input operativo è stato avviato da una specifica Azione a Progetto denominata “Omesse IVA 2016”, del Nucleo Speciale Entrate di Roma, che ha individuato specifici “target” che non avevano adempiuto agli obblighi dichiarativi per l’annualità citata.

Quindi l’attività di controllo ha consentito di rilevare che l’impresa, oltre ad aver omesso la regolare istituzione e conservazione delle scritture contabili previste dalla vigente normativa fiscale, ha occultato ricavi, per le annualità 2016 e 2017 sia ai fini delle Imposte Dirette, sia ai fini I.R.A.P., pari a 80.139 euro, omettendo di dichiarare l’I.V.A. per un importo totale pari a 23.000 euro.

Contestualmente, l’attenzione dei finanzieri si è concentrata sulla verifica della corretta dichiarazione delle quote di reddito di competenza dei soci, nei confronti dei quali è stata accertata, per le annualità d’imposta 2016 e 2017, l’omessa dichiarazione di redditi per ciascuno di 24.869 euro, qualificandosi anch’essi quali “evasori totali”.