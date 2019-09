Questura di Oristano – Detenzione armi e certificato medico obbligatorio: scadenza termini

Oristano, 6 Sett 2019 – Il Decreto Legislativo 104 del 14 settembre 2018 ha introdotto alcune importanti modifiche alle disposizioni di legge previste dalla normativa in materia di armi, tra cui la modifica dell’articolo 38 del TULPS (Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza) che contiene le indicazioni in merito alla presentazione della certificazione medica obbligatoria per tutti coloro che detengono armi comuni da sparo senza però essere in possesso di una licenza di porto d’armi in corso di validità.

La nuova normativa introdotta lo scorso 14 settembre 2018 fissava ad un anno dalla sua entrata in vigore il termine per la presentazione della suddetta certificazione medica obbligatoria. Pertanto, tutti i detentori che non siano in possesso di un porto d’armi in corso di validità, dovranno presentare la certificazione medica obbligatoria entro il 14 settembre p.v.

Si ricorda che per conseguire lo specifico certificato medico ci si può rivolgere al medico legale delle Aziende Sanitarie Locali o ad un medico militare, della Polizia di Stato o del Corpo dei Vigili del Fuoco in servizio (e non in quiescenza).

In sede di verifica la mancata presentazione della certificazione sanitaria comporterà l’avvio dell’iter amministrativo per il divieto di detenzione armi.

La Questura invita quindi tutti gli interessati a presentare al più presto il certificato medico in questione al competente ufficio di pubblica sicurezza.

L’Ufficio Armi e Materie Esplodenti della Questura di Oristano è contattabile tutti i giorni feriali al numero di telefono 0783-2142581, via posta elettronica (ammin.quest.or@pecps.poliziadistato.it) oppure presentandosi di persona in via Beatrice d’Arborea 4, nelle giornate di martedì, mercoledì e venerdì dalle ore 08.00 alle ore 12.00. Com