Il Consiglio comunale di Cagliari si riunisce martedì 10 settembre alle 18: dalle 17,30 le risposte di sindaco e assessori alle interrogazioni dei consiglieri

Cagliari, 6 Sett 2019 – È fissata per martedì 10 settembre 2019 la prossima seduta del Consiglio comunale. Con inizio alle ore 18, ecco gli argomenti in discussione:

Riconoscimento di legittimità debito fuori bilancio ai sensi dell’art.194 comma 1° lett. a) del D. Lgs. n. 267/2000, per pagamento spese processuali derivanti da sentenza n. 982/2019 Tribunale di Cagliari Sezione Civile e pagamento F24 per registrazione sentenza – Proposta di deliberazione n. 64 del 01/08/2019;

Mozione sull’emergenza climatica, per la prosecuzione delle politiche di adattamento ai cambiamenti climatici anche attraverso la candidatura della città di Cagliari per lo European Green Capital Award 2022, presentata dai Conss. Ghirra, Massa, Mulas, Benucci, Andreozzi, Lecis, Dettori, Polo, Marcello, Cilloccu, Portoghese – Proposta di deliberazione n. 76 del 14.08.2019 – (Mozione prot. n. 27 del 07.08.2019);

Mozione Cagliari Plastic Free, presentata dai Conss. Ticca, Onnis, Cugusi, Piras M. – Proposta di deliberazione n. 80 del 02.09.2019 – (Mozione prot. n. 32 del 29.08.2019);

Mozione su emergenze cittadine e Pronto intervento Sociale, presentata dai Conss. Puddu, Ghirra, Benucci, Andreozzi, Polo, Dettori, Cilloccu, Soru, Massa – Proposta di deliberazione n. 81 del 04.09.2019 – (Mozione prot. n. 35 del 03.09.2019);

Mozione per predisporre azioni efficaci per la riduzione del consumo e della presenza in mare della plastica monouso non biodegradabile, presentata dai Conss. Massa, Benucci, Ghirra, Mulas, Andreozzi, Puddu – Proposta di deliberazione n. 82 del 04.09.2019 – (Mozione prot. n. 36 del 03.09.2019);

Mozione sull’attuazione dell’accordo di programma per Sant’Elia, presentata dai Conss. Ghirra, Puddu, Benucci, Andreozzi, Massa, Mulas, Dettori, Cilloccu, Soru, Marcello, Lecis Cocco Ortu, Polo – Proposta di deliberazione n. 83 del 05.09.2019 – (Mozione prot. n. 37 del 05.09.2019);

Ordine del Giorno per l’apertura di una sede dell’Accademia delle belle arti nella città di Cagliari, presentato dai Conss. Mannino, Floris, Anedda, Loi, Maxia, Sirigu – Proposta di deliberazione n. 75 del 14.08.2019 – (ODG prot. n. 26 del 06.08.2019);

Ordine del Giorno sulla gestione dei casi di morosità in relazione al Patrimonio di Edilizia Pubblica a canone concordato, presentato dalle Conss. Puddu e Soru – Proposta di deliberazione n. 79 del 02.09.2019 – (ODG prot. n. 31 del 28.08.2019).

A voce della convocazione del presidente Edoardo Tocco, nella consueta sede al Palazzo Civico di via Roma 145, dalle 17,30 saranno trattate le seguenti interrogazioni:

Conss. Cilloccu e più sul mancato invito di associazioni di categoria, consorzi territoriali e Centri Commerciali Naturali (CCN) alla presentazione della manifestazione “Notti Colorate” – Prot. n. 29 del 09.08.2019;

Cons. Puddu sulla manutenzione straordinaria del patrimonio di Edilizia Residenziale Pubblica – Prot. n. 30 del 28.08.2019 – Ass.Deidda;

Conss. Benucci e più su Impiantistica Sportiva, accesso al pubblico – prot. n. 33 del 02.09.2019;

Cons. Cilloccu sull’ avvio dei cantieri “LavoRas”, il maxi-bando regionale per il quale il Comune di Cagliari ha avuto l’approvazione all’inizio del 2019 e che riguarda l’attuazione di 21 progetti con la previsione di 164 nuove assunzioni – prot. n. 34 del 03.09.2019;

Cons. Puddu su ipotesi sgombero Ex Scuola di via Zucca – prot. n. 38 del 06.09.2019. Com