Guardia costiera: Atto Vandalico ad un mezzo nautico dell’Ufficio Circondariale Marittimo Bosa

Cagliari, 6 Sett 2019 – In relazione ai gravi e recenti eventi intimidatori, l’ultimo dei quali compiuto nella notte del 4 settembre scorso, il Direttore Marittimo di Cagliari, il Capitano di Vascello (CP) Giuseppe Minotauro assieme al Capo del Compartimento Marittimo di Oristano, Capitano di Fregata Antonio Frigo, si sono recati in visita all’Ufficio per esprimere i sentimenti di vicinanza e solidarietà al personale militare oggetto di minacce di morte.

Fermo il sostegno espresso dal Direttore Marittimo al Capo dell’Ufficio Circondariale che nel definire l’accaduto “un segno di inaccettabile prevaricazione e di aggressione all’impegno istituzionale, condotto nell’esclusivo interesse di quanti nel segno della legalità e della trasparenza operano quotidianamente. Le attività di presidio, a tutela della legalità e della certezza delle regole – ha dichiarato il Direttore Marittimo – evidentemente disturbano chi nell’illegalità ha deciso di curare i propri interessi e il malaffare”.

Le attività di controllo, ha proseguito, “non dovranno subire condizionamenti di alcun genere e onde scongiurare che le attività di vigilanza, cui sono correlati gli atti intimidatori, possano in qualche modo essere compromesse da ignobili atti, è stata ripristinata e implementata la consistenza del parco mezzi navali dell’Ufficio Circondariale”.

Nel corso dell’incontro con il Rappresentante dell’Amministrazione Civica è emersa la necessità di intensificare la collaborazione interistituzionale, in pieno appoggio a quanti, pur tra problemi e difficoltà, portano iniziative economiche, nel rispetto delle regole e per un corretto sviluppo dell’intero comparto nautico.