Operazione antidroga della Polizia di Stato nel quartiere “Marina”: arrestati due gambiani per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti.

Cagliari, 5 Sett 2019 – Dopo varie segnalazioni da parte dei residenti ed esercenti commerciali sul continuo spaccio di droga in queste zone e crimini predatori da parte di cittadini subsahariani, in particolare nel quartiere Marina, via Roma e nei parcheggi ubicati all’interno dell’area portuale, gli accertamenti da parte degli agenti del gruppo “Falchi” della Squadra Mobile della Questura di Cagliari, hanno trovato conferma negli arresti operati nel corso dei mesi da parte del personale della Polizia di Stato cagliaritana, già da alcuni giorni i poliziotti della Mobile, hanno intensificato i propri controlli.

Infatti, durante un servizio di appostamento operato nella mattinata di ieri, a breve distanza dalla fermata dell’autobus fronte “La Rinascente”, ha consentito agli Agenti d’individuare due giovani extracomunitari Amara Badara, di 29 anni e Fkijera Muhammed, di 28 anni, entrambi del Gambia che stazionavano seduti nella panchina della fermata del bus. In seguito durante l’attività di osservazione è stata acclarata la presenza di numerosi acquirenti che avvicinavano i due gambiani dai quali ricevevano piccole dosi di hashish.

Nel frattempo a debita distanza, gli investigatori hanno fermavano i numerosi acquirenti, molti dei quali di giovane età ai quali è stato sequestrato lo stupefacente e sanzionato amministrativamente i consumatori.

In seguito, gli agenti, dopo aver accertato la cessione di stupefacente hanno immediatamente a bloccato i due spacciatori, la cui perquisizione ha poi consentito di rinvenire all’interno della parte posteriore dei pantaloni del Camara una bustina in cellophane trasparente con all’interno 13 stecchette di hashish per un peso netto complessivo di 5,38 grammi, risultate tagliate e confezionate in maniera identica a quelle rinvenute in possesso dei vari acquirenti. All’interno del borsello di questo giovane è stata trovata la somma 20,00 euro. Invece, la perquisizione di Fkijera ha consentito di trovare all’interno del suo portafogli la somma di 100,00 Euro.

Fkijera Muhammed ed il Camara Badara sono persone note alle Forze di Polizia per reati in materia di stupefacenti, in quanto sorpresi nella stessa fermata dell’autobus a cedere sostanze stupefacenti; in particolare il Fkijera era stato arrestato dal personale della Squadra Mobile il 29 Novembre del 2018 quando cedeva una dose e deteneva illecitamente 21 dosi di hashish per un peso complessivo di 27,40 grammi, mentre il Camara Badara, il 17 Agosto scorso, era stato denunciato in stato di libertà per detenzione ai fini di spaccio ad opera di personale della Guardia di Finanza di Cagliari, poiché trovato in possesso di 19 dosi di Hashish per un peso di 17,00 Grammi.