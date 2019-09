Giura il governo Conte bis: oggi il primo consiglio dei ministri

Roma, 5 Sett 2019 – “Giuro di essere fedele alla Repubblica, di osservarne lealmente la Costituzione e le leggi e di esercitare le mie funzioni nell’interesse esclusivo della Nazione”. Questa la formula del giuramento pronunciato al Quirinale nelle mani del capo dello Stato, Sergio Mattarella, dal presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, e uno dopo l’altro dai 21 ministri del suo governo giallo-rosso.

È dunque nato il governo Conte bis, che oggi si riunirà per la prima volta in Consiglio dei ministri a Palazzo Chigi. “Forti di un programma che guarda al futuro dedicheremo con questa squadra le nostri migliori energie, competenze, passione a rendere l’Italia migliore nell’interesse di tutti i cittadini da Nord a Sud”, ha detto ieri al Quirinale Conte, dopo aver letto la lista dei ministri del nuovo esecutivo.

Al termine della cerimonia e dopo il brindisi di rito al Quirinale, il nuovo esecutivo giallo-rosso si insedierà ufficialmente riunendosi per la prima volta a Palazzo Chigi in Consiglio dei ministri. Lunedì mattina dovrà presentarsi alla Camera per la fiducia e il giorno dopo, martedì, al Senato.