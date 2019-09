Pregiudicato di Carbonia arrestato dai carabinieri della compagnia della città per furto aggravato.

Carbonia, 3 Sett 2019 – La notte scorsa, i carabinieri del Nucleo radiomobile della compagnia di Carbonia, durante il servizio di controllo del territorio di competenza, hanno arrestato in flagranza di reato, Marco Carta, 44 anni, con vari precedenti penali della città, ritenuto responsabile di furto aggravato.

L’uomo era entrato in azione più volte anche nella giornata dì ieri, introducendosi nei locali dell’ospedale Sirai di Carbonia dove, i bersagli erano i distributori automatici che, dopo aver scassinato con grimaldelli, svuotava delle monete in essi contenute.

Stanotte il ladro, dopo aver forzato una porta del nosocomio, ha messo in atto nuovamente il colpo: una volta dentro la sala d’attesa dell’ospedale, dopo aver forzato con un piede di porco le serrature di sicurezza dei distributori di bevande e alimenti, ha rubato le monete in esso contenute. Subito dopo sono intervenuti i militari, allertati dal personale medico in servizio presso il reparto di chirurgia, che hanno bloccato il pregiudicato e di conseguenza dichiarato in arresto, portato in caserma per le formalità di legge e questa mattina è comparso davanti al giudice monocratico che lo ha giudicato con il rito della direttissima.