Arrestato dai carabinieri del Reparto Territoriale di Olbia 41enne olbiese arrestato per furtoÂ

Olbia, 3 Sett 2019 – La notte di domenica scorsa, nell’ambito dei servizi straordinari di controllo del territorio cittadino per la prevenzione dei reati in genere, i Carabinieri della Sezione Radiomobile del Reparto Territoriale della città gallurese, hanno arrestato A.M., 41 anni, olbiese, con precedenti di polizia, per furto aggravato.

L’arresto è avvenuto a seguito della segnalazione al 112 in cui è stato segnalato il furto della targa di una autovettura, regolarmente parcheggiata.

I militari, dopo avere acquisito alcune informazioni, hanno perquisito l’interno dell’abitazione dell’uomo, poco distante dal luogo dell’evento, ove hanno rinvenuto la targa che era stata precedentemente divelta dal veicolo.

La refurtiva è stata restituita al legittimo proprietario e l’arrestato su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, è stato accompagnato e rinchiuso presso la casa circondariale di Sassari-Bancali.