Governo, Conte: “Buon clima di lavoro”. Zingaretti: “Via i vicepremier, sblocchiamo la situazione”

Roma, 2 Sett 2019 – Domani si svolgerà la consultazione online su Rousseau per decidere se il MoVimento 5 Stelle debba far partire un governo, insieme al Partito Democratico, presieduto da Giuseppe Conte. Si legge sul blog dei 5 Stelle. “Potranno partecipare gli iscritti al MoVimento 5 Stelle da almeno sei mesi, con documento certificato. Il programma di governo negoziato con il Partito Democratico sarà consultabile online a partire dall’inizio del voto. Come da nostri principi e valori fondanti l’ultima parola spetta agli iscritti del MoVimento 5 Stelle”, prosegue la nota. La votazione si terrà dalle 9 alle 18 e il quesito sarà: “Sei d’accordo che il MoVimento 5 Stelle faccia partire un Governo, insieme al Partito Democratico, presieduto da Giuseppe Conte?”.

Intanto presidente del consiglio incaricato parla di “buon clima di lavoro” tra i due partiti che sono impegnati nella formazione del nuovo governo. Segnali positivi dalla trattativa tra M5s e Pd sul programma del nuovo governo guidato da Conte. E oggi potrebbe tenersi un nuovo vertice tra premier, Di Maio e Zingaretti per sciogliere il nodo vice. Grillo, intanto, spinge per l’intesa: “Abbiamo un’occasione unica; basta parlare di posti e punti, compattiamo i pensieri”. Zingaretti accoglie l’invito: “Mai dire mai: cambiamo tutto e rispettiamoci”. Salvini fa invece appello a Mattarella per un “governo coerente” e attacca: “A Roma c’è un mercato delle vacche che fa schifo”. Il leader della Lega torna ad attaccare il Pd: “Dica se vuole riaprire i porti e far ricominciare il business dell’immigrazione clandestina, lo dica agli italiani”.

Il premier incaricato è intervenuto questa mattina in collegamento con la festa del ‘Fatto Quotidiano’ della Versiliana. Nei negoziati tra Pd e M5S per il nuovo governo c’è “un buon clima di lavoro”, le due forze politiche “sono entrambe predisposte per un progetto comune dedicato al Paese”, ha detto Conte. “Sono convinto che anche Luigi Di Maio stia lavorando a questo progetto con entusiasmo”.

“Il tema dei ministri non è la massima premura in questo momento”, ora la priorità “è il programma e le linee strategiche. Poi inviterò le forze politiche che sostengono il governo a sedersi intorno a un tavolo e a darmi suggerimenti, non indicazioni secche ma aperte, in modo da potermi consentire di scegliere la migliore squadra. Che deve avere le migliori caratteristiche”, ha detto ancora il premier incaricato. “Essere incensurato – ha aggiunto – non è una qualità per aspirare a governare il Paese, è una premessa indispensabile”.

Il premier incaricato completerà la squadra e scioglierà la riserva “tra martedì e mercoledì della prossima settimana”. “Questo – ha detto – prevede il cronoprogramma”. “Spero di sciogliere la riserva positivamente”, ha aggiunto precisando che il programma a cui sta lavorando “non ha sensibilità rispettive che verranno confrontate, ma sarà un unico programma condiviso”.

Uno dei nodi da sciogliere è quello del vicepremier, con Di Maio che non intende rinunciare a questo ruolo. È Dario Franceschini a intervenire nella questione, riprendendo la proposta di Beppe Grillo: “Per una volta Beppe Grillo è stato convincente.

Una sfida così importante per il futuro di tutti non si blocca per un problema di “posti”. Serve generosità. Per riuscire ad andare avanti allora cominciamo a eliminare entrambi i posti da vicepremier”, ha scritto su Twitter.

Una proposta che mette d’accordo tutto il Pd, con Zingaretti che twitta: “Un altro contributo del Pd per sbloccare la situazione e aiutare il Governo a decollare”.

“Io lo so che è difficile, ma stiamo facendo di tutto per dare a questo Paese un nuovo governo, per riaccendere l’economia, unire il Nord e il Sud del Paese, riprendere una stagione di investimenti, far crescere il lavoro, riaprire il capitolo della scuola e dell’università, la ricerca: cioè quello che serve all’Italia per cambiare” ha aggiunto successivamente il segretario Dem in un video diffuso su Facebook. “In pochi giorni, già con le aste dei Bot abbiamo recuperato 600 milioni, e c’è chi parla di miliardi se continuiamo così. E’ difficile, dunque, ma vale la pena provarci per il bene dell’Italia”.

