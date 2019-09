Spara con il fucile sui passanti: nuova strage in Texas un mese dopo il massacro di El Paso

El Paso, 1 Sett 2019 – Nuova sparatoria ieri in Texas, a sole 4 settimane dalla strage di El Paso: un 30enne bianco fugge a un controllo stradale, ruba un altro veicolo e spara con un fucile sui passanti fra le cittadine di Midlan e Odessa prima di venire ucciso dalla polizia.

Il bilancio è di 5 morti e almeno 21 feriti, fra cui un bimbo di 17 mesi.

L’attacco è iniziato a un blocco del traffico su una interstate highway, spiega la polizia di Odessa, citata dal The Washington Post. Il killer, che è stato successivamente ucciso, ha iniziato a sparare una volta fermato ad un controllo stradale da cui ha cercato di fuggire sequestrando un furgone dell’ufficio postale e iniziato a sparare a caso a conducenti e pedoni, hanno detto i funzionari.

È la seconda sparatoria in Texas in meno di un mese: il 3 agosto un giovane, Patrick Crusius, 21 anni, di Dallas, è entrato in un supermercato Walmart, nel centro commerciale Cielo Vista di El Paso, imbracciando un Kalashnikov e ha cominciato a sparare. I morti sono almeno 20, 26 i feriti.

Nuovo appello contro le armi dai candidati dem alla Casa Bianca, ma da oggi entrano in vigore nello stato norme che ne allentano le restrizioni.