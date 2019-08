Giovane gambiano pregiudicato arrestato dagli agenti della Squadra Volanti di Cagliari per resistenza e lesioni a Pubblico Ufficiale.

Cagliari, 31 Ago 2019 – Il personale della Polizia di Stato ha arrestato ieri pomeriggio Ceesay Modou Lamin, 21 anni, del Gambia, con vari precedenti penali e irregolare sul territorio Italiano per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale.

Nel pomeriggio di ieri, un utente ha chiesto aiuto tramite linea “113”, perché uno straniero dopo aver rubato il suo cellulare si stava allontanando a bordo di un autobus.

Una pattuglia della Squadra Volanti della Questura di Cagliari è subito dopo giunta sul posto ed ha fermato l’autobus e rintracciato l’extracomunitario, riconosciuto in seguito dalla vittima del furto come l’autore del reato e trovato in possesso del telefono.

La donna ha raccontato agli agenti che intorno alle ore 15.00, mentre si trovava a bordo della propria autovettura all’altezza di piazza Sant’Avendrace giunto all’intersezione con la Via Po, si è accorta che il giovane pregiudicato, sbucato all’improvviso, ha attraversato la strada urtando violentemente contro il cofano della propria autovettura. Quindi la vittima del furto preoccupata per le condizioni del giovane, ha chiesto l’intervento dell’ambulanza alla vista della quale, il giovane dopo le prime cure ha dato in escandescenza, rifiutando di essere accompagnato in ospedale, ha poi minacciato l’uomo con un bastone e tirato sassi verso l’autovettura.

Approfittando del trambusto creato ad arte, lo straniero ha aperto con gesto repentino lo sportello lato guidatore della vettura e si è impossessato del cellulare appoggiato sul cruscotto, per poi darsi alla fuga a bordo di un autobus di passaggio.

La vittima ha cercato di fermare la corsa del mezzo chiedendo all’autista dell’autobus di chiamare la Polizia.

In seguito, alla vista dei poliziotti, il ladro si è rifiutato di scendere dal mezzo e di declinare le proprie generalità e per eludere il controllo il gambiano ha tentato di lanciarsi verso la carreggiata rischiando di essere investito, spintonando gli operatori per guadagnarsi una via di fuga, tanto da provocare a uno di essi lesioni ritenute guaribili in 15 giorni.

Considerato tutto ciò, Ceesay è stato bloccato e dichiarato in arresto per il reato di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale, nonché denunciato in stato di libertà per esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza alle persone.

Dell’avvenuto arresto è stato informato il P.M. di turno, D.ssa Diana Lecca, la quale ha disposto che l’uomo venisse trattenuto presso le locali camere di sicurezza, in attesa di essere accompagnato presso il Tribunale di Cagliari, per essere giudicato con rito direttissimo.