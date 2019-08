Il presidente Tocco ha convocato il Consiglio comunale di Cagliari per martedì 3 settembre

Cagliari, 30 Ago 2019 – Il presidente del Consiglio comunale di Cagliari, Edoardo Tocco, ha convocato per il 3 settembre prossimo l’assemblea municipale.

Dalle ore 18, nella consueta sede del Palazzo Civico di via Roma 145, le seguenti interrogazioni:

consiglieri Portoghese e più per un intervento urgente finalizzato a sbloccare l’iter amministrativo per la realizzazione della nuova zona di attracco Ro-Ro e del Distretto per la cantieristica navale della zona Ovest ed Est del Porto Canale di Cagliari (protocollo n. 21 del 31.7.2019) – assessore Guarracino;

consiglieri Portoghese e più, sugli interventi di riparazione della recinzione dell’area cani di via Scano – (protocollo n. 22 del 31.7.2019) – assessore Piroddi;

consiglieri Polo e più, per una richiesta di intervento urgente nel sito tra via Messina e via Milano (protocollo n. 23 del 31.7.2019) – assessore Guarracino;

consiglieri Ghirra e più, sull’adesione del Comune di Cagliari all’Associazione Enti Locali per le attività culturali e di spettacolo (protocollo n. 24 del 31.7.2019) – assessore Piroddi;

consiglieri Marcello e più, sulla situazione dei lavoratori stagionali e precari e sugli intendimenti dell’ A.T.I. appaltatrice, relativi all’assorbimento di questa parte di lavoratori – (protocollo n. 28 del 9.8.2019) – assessore Guarracino;

consiglieri Cilloccu e più, sul mancato invito di associazioni di categoria, consorzi territoriali e Centri Commerciali Naturali (CCN) alla presentazione della manifestazione “Notti Colorate”- (protocollo n. 29 del 9.8.2019) – assessore Sorgia;

consigliere Puddu, sulla manutenzione straordinaria del patrimonio di edilizia residenziale pubblica – (protocollo n. 30 del 28.8.2019) – assessore Deidda;

consiglieri Andreozzi e più, sulla rimozione dello striscione “Verità per Giulio Regeni” dalla facciata laterale del Municipio (protocollo n. 20 del 29.7.2019) – sindaco e consiglieri Benucci e più, sulla nomina del Direttore Generale della Città Metropolitana di Cagliari (protocollo n. 25 del 2.8.2019) – sindaco. Com