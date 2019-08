Giovane di 23 anni di Villacidro aggredisce vicino di casa dopo aver sfondato la porta d’ingresso: arrestato dai carabinieri

Villacidro, 29 Ago 2019 – Questa notte, i Carabinieri del Norm della Compagnia di Villacidro hanno arrestato in flagranza di reato, P.N., 23 anni, della cittadina del sud Sardegna, operaio.

Alle ore 02.00 circa i militari sono intervenuti in via Iglesias di Villacidro, su richiesta di un cittadino che segnalava un tentativo di aggressione da parte di un vicino di casa.

Sul posto il personale dell’Arma è riuscito a bloccare il giovane, che dopo aver sfondato la porta d’ingresso del vicino con una pala e dei tronchi di legno, era entrato nell’abitazione proferendo minacce di morte. Quindi l’aggressore è stato bloccato, dichiarato in arresto e portato in caserma dove, dopo le formalità di legge, è stato trattenuto nella camera di sicurezza in attesa dell’udienza di convalida prevista per oggi presso il Tribunale di Cagliari.