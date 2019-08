Perdasdefogu, venerdì 30 agosto conferenza stampa su iniziative per preservare proprietà e detenzione in Sardegna del Dna Ogliastrino

Cagliari, 28 Ago 2019 – Venerdì 30 agosto 2019, alle ore 10,30, presso la biblioteca comunale del Comune di Perdasdefogu, è stata indetta una conferenza stampa per illustrare le iniziative e le proposte da adottare (innanzitutto la costituzione di un’apposita fondazione regionale) al fine di preservare la proprietà e la detenzione in Sardegna degli isolati genetici e del materiale genealogico, epidemiologico e genomico relativi alla mappatura genetica della popolazione ogliastrina (avviata nel 2000 per costruire un modello per l’identificazione delle cause genetiche delle malattie multifattoriali comuni e dei fattori di rischio ad esse associate) e destinarli ai centri di ricerca sardi per tutte le connesse utilizzazioni scientifiche.

Interverrà il presidente dell’Associazione per la tutela del Dna ogliastrino, Flavio Cabitza. Oltre agli assessori regionali della Sanità, Mario Nieddu, della Programmazione, Giuseppe Fasolino, degli Enti locali, Quirico Sanna, dei Trasporti, Giorgio Todde, e dell’Industria, Anita Pili, è stato invitato a partecipare anche il presidente della Giunta regionale, Christian Solinas, già presentatore nella scorsa legislatura di un ordine del giorno approvato dal Consiglio regionale (27 luglio 2016) sulla necessità di un urgente intervento della Regione al fine di preservare la proprietà e la detenzione in Sardegna del materiale biologico inerente il patrimonio genetico della comunità ogliastrina. Com