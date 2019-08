Consultazioni al Quirinale, Di Maio: accordo politico con il Pd per un governo Conte

Roma, 28 Ago 2019 – “C’è un accordo politico con il Pd affinché Conte possa ricevere l’incarico per formare un governo di lungo termine”: lo ha detto il capo politico del M5s, Di Maio, dopo l’incontro con il presidente Mattarella al Quirinale, segnando la svolta della crisi di governo.

Di Maio ha affermato “che ad agosto 60 milioni di italiani sono stati nell’incertezza assoluta per una crisi inaspettata” aperta dalla Lega. “Il M5s è post ideologico, le soluzioni non sono di destra o di sinistra. Sono i programmi, i temi, i veri protagonisti”, ha aggiunto. “Il nostro obiettivo resta cambiare l’Italia, mettendo al centro le persone, per un ‘nuovo umanesimo’, come affermato da Conte”.

“Il nostro programma è sempre lo stesso, abbiamo iniziato un lavoro e lo vogliamo portare al termine. Noi non scappiamo”. E poi: “La Lega mi ha offerto di fare il premier, ma ho rifiutato. A me interessa il meglio per il Paese, non il meglio per la mia persona”. “Non rinnego il lavoro fatto in 14 mesi, e il riconoscimento di Trump a Conte è il segno che siamo sulla strada giusta”. “Dobbiamo partire da un programma omogeneo, solo dopo sarà possibile definire le cariche, rispettando le prerogative del presidente della Repubblica e del presidente del Consiglio”.