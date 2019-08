Apre oggi la nuova sala vip dell’aeroporto di Cagliari

Cagliari, 28 Ago 2019 – Finalmente i passeggeri in partenza dall’Aeroporto di Cagliari potranno contare su servizi di primissimo livello in grado di soddisfare ogni esigenza e migliorare l’esperienza di viaggio della clientela Premium.

Sogaer, la società di gestione del principale scalo aereo sardo, annuncia oggi la nascita della partnership con Prima Vista, l’innovativo marchio di Aviapartner per i servizi Premium. Prima Vista si occuperà in esclusiva della gestione della nuovissima VIP Lounge al ‘Mario Mameli’.

La Prima Vista Cagliari Lounge si distingue per l’attenzione ai particolari. Massima cura è stata posta nell’offerta innovativa e di alta qualità per i cibi e le bevande che comporranno un menu diverso in ogni stagione. Per rendere ogni viaggio ancora più confortevole, la Prima Vista Cagliari Lounge è stata dotata delle più moderne tecnologie ora a completa disposizione degli ospiti in partenza. Sono inoltre previsti eventi che ogni mese consentiranno ai passeggeri Premium di vivere esperienze sempre nuove e coinvolgenti prima del loro imbarco. Com