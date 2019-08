Visita di commiato del Contrammiraglio Enrico Pacioni della Marina Militare al Prefetto di Cagliari Bruno Corda.

Cagliari, 27 Ago 2019 – Questa mattina il Prefetto di Cagliari Bruno Corda ha ricevuto in visita di cortesia il Contrammiraglio Enrico Pacioni che prossimamente lascerà il Comando della Marina Militare della Regione Sardegna per assumere un nuovo incarico alla Nato.

Nel corso del cordiale incontro, – si legge in una nota diffusa oggi dalla prefettura di Cagliari – il Contrammiraglio ha evidenziato come l’importante ruolo svolto dalla Marina Militare nell’Isola abbia tratto particolare impulso dalle attività svolte in sinergia con le Amministrazioni dello Stato, della Regione e degli Enti locali, ricevendo, al contempo, un contributo notevole nella valorizzazione delle eccellenze della suddetta Forza Armata, della cultura marittima e della solidarietà.

Il Prefetto, nell’esprimere il proprio particolare apprezzamento per l’impegno costantemente profuso, ha sottolineato come il lavoro della Marina Militare costituisca da sempre un punto saldo di riferimento per l’intera comunità isolana.

Il Prefetto Corda – conclude il comunicato – ha rivolto al Contrammiraglio Pacioni i migliori auguri per la prestigiosa nuova nomina. Com