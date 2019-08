Allerta Meteo Gialla per mercoledì 28 agosto: in arrivo piogge e temporali in tutta la Sardegna.

Cagliari, 27 Ago 2019 – Maltempo in arrivo in tutta la Sardegna, con particolare riguardo al versante centro occidentale e per questo motivo la Direzione regionale della Protezione Civile ha diramato un Bolettino di criticità ordinaria per rischio idrogeologico che sarà in vigore dalle 6 alle 24 di domani, mercoledì 28 agosto.

Tutta la giornata sarà caratterizzata da piogge e temporali che, per lo stesso arco di tempo durante il quale sarà in vigore l’Allerta Gialla, hanno portato la Protezione Civile a diramare anche un Avviso di Condizioni Meteorologiche Avverse.

Si prevedono precipitazioni moderate diffuse su tutta l’Isola anche a carattere di rovescio o temporale sparso. Sulla Sardegna occidentale, i cumulati potranno essere localmente elevati e saranno possibili temporali forti isolati con associate raffiche di vento e grandine.

