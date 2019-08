Governo, Pd e M5s continuano a trattare. Resta il nodo Conte

Roma, 26 Ago 2019 – Oggi sarà un giorno clou, in cui sono previsti una serie di incontri decisivi. Zingaretti è al Nazareno dove riunisce i vertici Dem.

Nel pomeriggio dovrebbe poi esserci un nuovo incontro tra i Dem ed i M5S. Riunioni anche tra i big del M5S. A Roma potrebbero arrivare anche Casaleggio e Grillo.

“Siamo al lavoro per un patto di governo, non per costruire ultimatum, veti o contrapposizioni”, ha detto ieri il segretario Pd, Nicola Zingaretti, in conferenza stampa. “L’Italia non capirebbe un rimpastone del governo caduto”, ha spiegato Zingaretti.

“Non crediamo al modello del contratto, con due programmi paralleli”, ha detto il segretario del Pd, nella sede del partito dopo il primo tavolo programmatico per la possibile formazione di un nuovo governo.

E sui nomi dice: “In un governo di svolta e discontinuità la discontinuità credo debba essere garantita anche da un cambio di persone, ci sono opinioni differenti ma ribadisco la mia posizione, anche convinto che si troverà una soluzione in un confronto. Noi ci impegneremo per trovarla e sono convinto che la troveremo. Al momento ancora non si è determinata”.

“Siamo molto preoccupati per la situazione economica e finanziaria”, ha detto Zingaretti. “Bisognerà lavorare sul rinnovamento per una nuova stagione anche nelle politiche economiche”, ha aggiunto.