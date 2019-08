Furti sul litorale marino di Quartu S.E.: due ladruncoli denunciati dai carabinieri della Stazione di Flumini di Quartu di Q.E.

Quartu Sant’Elena (Ca), 24 Ago 2019 – Questa mattina, i Carabinieri della Stazione di Flumini di Quartu hanno denunciato in stato di libertà per furto aggravato in concorso, due pluripregiudicati di Sinnai, ritenuti responsabili dei numerosi furti compiuti nei giorni scorsi ai danni di bagnanti a cui, con destrezza, erano state sottratte borse contenenti documenti, smartphone ed effetti personali vari.

Le indagini immediatamente avviate dai militari, che hanno effettuato anche numerosi servizi in abiti civili, hanno consentito di individuare i due responsabili e di rinvenire parte della refurtiva, che sarà restituita ai legittimi proprietari.

Il buon esito dell’operazione è stato possibile grazie anche all’intensificazione dei servizi di prevenzione e controllo posti in essere dai Carabinieri sul litorale nel periodo estivo.