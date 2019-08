Due giovani pregiudicati di Cagliari, 26 e 23 anni, danno alle fiamme un cassonetto dei rifiuti con il vero intento di dare alle fiamme le auto parcheggiate accanto. Arrestati dai carabinieri

Cagliari, 22 Ago 2019 – Dopo i molti accertamenti e le indagini compiute a seguito dei svariati episodi di danneggiamento di veicoli a seguito di incendi, durante la notte appena trascorsa, i carabinieri del Nucleo radiomobile della compagnia di Cagliari, nel corso di un servizio di controllo del territorio di competenza nei pressi di via Premuda, hanno sorpreso due giovani pregiudicati cagliaritani mentre davano alle fiamme un cassonetto dei rifiuti, attraverso il quale poi incendiare svariate automobili parcheggiate nelle sue immediate vicinanze.

Immediatamente i militari hanno bloccato e ammanettato i due malviventi che hanno anche tentato di fuggire, e poi li hanno dichiarati in arresto per danneggiamento seguito da incendio.

I due giovani, che al momento del fermo riportavano evidenti segni della combustione, rispettivamente di 26 e 23 anni, entrambi residenti a Cagliari, avevano poco prima spostato all’interno di un parcheggio condominiale sito in via Premuda un cassonetto della spazzatura, dandolo subito dopo alle fiamme che in seguito hanno danneggiato completamente tre veicoli parcheggiati nelle vicinanze del cassonetto.

Quindi i malviventi, dopo il fermo sono stati portati nella caserma di Via Nuoro, sede del comando provinciale dell’Arma per le formalità di legge e subito dopo sono stati portati davanti al giudice unico per la direttissima.