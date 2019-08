Crisi di Governo – Mattarella: nuove consultazioni da martedì, soluzione in tempi brevi alla crisi di governo

Roma, 22 Ago 2019 – Secondo lunga giornata di consultazioni al Colle. Il presidente Mattarella ha ascoltato i principali partiti per registrare le loro intenzioni.

Nell’ordine, in mattinata il Capo dello Stato, ha ricevuto la delegazione di Fratelli d’Italia, a seguire la delegazione del Partito Democratico e successivamente quella di Forza Italia. Nel pomeriggio invece è stata la volta della Lega e, per finire, del Movimento Cinque Stelle.

A chiudere il giro di consultazioni è stato l’incontro alle 17 tra il Capo dello Stato e la delegazione del Movimento Cinque Stelle.

“L’esperienza di governo ha segnato il Movimento. Si basava sulla sottoscrizione di un contratto,sulla lealtà tra forze politiche che è stata minata da una rottura unilaterale”. Lo afferma il capo politico dei Cinque Stelle, Luigi Di Maio, al Quirinale, al termine delle consultazioni con il Presidente della Repubblica. E poi ha indicato “dieci punti per creare il nuovo governo: 1) taglio dei parlamentari, 2) manovra equa che fermi aumento dell’Iva e porti al Salario minimo 3) cambio paradigma su ambiente 4) legge su conflitto di interesse e riforma Rai 5) dimezzare tempi della giustizia e riformare Csm 6) autonomia differenziate per regioni 7) legalità e inasprimento pene per evasori fiscali e contrasto dell’immigrazione clandestina 8) piano investimenti per il sud 9) riforma sistema bancario 10) tutela dei beni comuni da scuola ad acqua, dalla sanità a infrastrutture.

“Non lasciamo la nave affondare, perché l’Italia siamo tutti, a dispetto degli interessi di parte”, ha sottolineato il leader pentastellato. “Sono state avviate tutte le interlocuzioni per avere una maggioranza solida che voglia convergere sui punti indicati. Noi non lasciamo che a pagare siano gli italiani”, ha detto.

Dopo l’appuntamento al Quirinale Di Maio è arrivato nell’auletta dei gruppi parlamentari, dove ha riunito deputati e senatori del M5s per l’assemblea congiunta per fare il punto sulle consultazioni. Di Maio, accompagnato dai capigruppo Francesco D’Uva e Stefano Patuanelli, è stato accolto da un lungo applauso dei parlamentari. “Noi ci siamo! Uniti e compatti! Forza!”, scrive su Facebook il capo politico del Movimento, insieme a un video con il suo ingresso nella sala.

L’assemblea dei gruppi M5s, a quanto si apprende, ha dato mandato per acclamazione a Luigi Di Maio e ai capigruppo Patuanelli e D’uva ad incontrare la delegazione del Pd. Nel pomeriggio alle 16 la delegazione della Lega è arrivata al Quirinale, presenti il segretario Matteo Salvini, insieme ai capigruppo al Senato, Massimiliano Romeo, e alla Camera, Riccardo Molinari.